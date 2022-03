Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA! 22 Mart 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Destan, Baba, Masumlar Apartmanı, Üç Kardeş...

Reyting sonuçları sıralaması: Her hafta Salı günü izleyenleriyle buluşan Destan, Baba, Evlilik Hakkında Her Şey, Masumlar Apartmanı ve Üç Kardeş gibi birçok yapım yeni bölümünü geçtiğimiz akşam yayınladı. Her gün bir önceki güne ilişkin sıralamanın belli olduğu listede bu haftanın birincisi merak ediliyor. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, sıralama belli oldu mu? İşte 22 Mart 2022 dünün reyting sonuçları listesi ve detaylar…