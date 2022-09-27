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Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?
Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:16

Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

26 Eylül Pazartesi yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları için mücadele etti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan Büyük Selçuklu, Masterchef gibi birçok dizi mücadele ederken dizilerin sıkı takipçileri dizilerinin reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Peki 26 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu? İşte tüm sıralama

Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım merak ediliyor. Birbirinden iddialı birçok yapım yeni bölümleri ile ekranlardaki yerini alırken medya gündemini yakından takip eden vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren takip ettikleri dizilerin reytinglerdeki durumuna ilişkin detayları araştırmaya başladı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 26 EYLÜL 2022

Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklanınca haberimizde yer alacaktır.

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR NASILDI?

19 Eylül 2022 Pazartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Bir Küçük Gün Işığı yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

20+ABC1 izleyici grubunda ise birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada MasterChef Türkiye yer aldı.

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Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?
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