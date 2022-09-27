Haberler Yaşam Reyting sonuçları açıklanıyor! Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu?

Giriş Tarihi: 27.09.2022 07:16 Güncelleme Tarihi: 27.09.2022 07:16

26 Eylül Pazartesi yayınlanan dizi ve filmler reyting sonuçları için mücadele etti. Her gün bir önceki günün sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları Total, AB, ABC1 sıralaması merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam Bir Küçük Gün Işığı, Alparslan Büyük Selçuklu, Masterchef gibi birçok dizi mücadele ederken dizilerin sıkı takipçileri dizilerinin reytinglerdeki durumunu merak ediyor. Peki 26 Eylül 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile birinci kim oldu? İşte tüm sıralama