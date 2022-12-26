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REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2022
07:44
REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Reyting sonuçları 25 Aralık sorgulamasıyla araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar reyting sıralaması ardından değerlendirilmeye devam ediyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program? İşte yanıtlar…