REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reytingleri gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazar günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün TV yayın akışında Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat gibi yapımlar yer aldı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sıralaması tablosu…