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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Giriş Tarihi: 26.12.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 26.12.2022 07:44

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Reyting sonuçları 25 Aralık sorgulamasıyla araştırılıyor. Birbirinden iddialı yapımlar reyting sıralaması ardından değerlendirilmeye devam ediyor. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sıralaması dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program? İşte yanıtlar…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reytingleri gündemdeki yerini aldı. Her hafta Pazar günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarıştı. Dünün TV yayın akışında Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat gibi yapımlar yer aldı. Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları dizilerin ve programların takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, 25 Aralık Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, reyting sıralaması tablosu…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

25 ARALIK PAZAR GÜNÜ DÜN REYTİNG BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Henüz dünün reyting sonuçları açıklamadı.

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REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

18 Aralık 2022 Pazar geçtiğimiz haftanın reyting sonuçları ise şöyle;

Total'de 1.sırada TRT1'de izleyiciyle buluşan "Arjantin-Fransa FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2. sırada TRT1'de ekrana gelen "Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni", 3.sırada TRT1'de yayınlanan "Teşkilat" yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI || Güzel Günler, Yargı ve Teşkilat... 25 Aralık Pazar günü dün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

AB'de ise 1.sırada TRT1'de yayınlanan "Arjantin-Fransa Kore FİFA 2022 Dünya Kupası Karşılaşması", 2.sırada yine TRT1'de ekrana gelen "Fifa 2022 Dünya Kupası Kupa Töreni", 3.sırada "Teşkilat" yer aldı.

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