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Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 11.03.2025
06:50
Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
10 Mart Pazartesi tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından takip ettikleri yapımların gidişatını öğrenebilmek adına takip ediliyor. . Dün akşam ekranlarda birçok dizi, yarışma programı ve gündüz kuşağı yapımı izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de ise Survivor ekranlarda yer aldı. Peki, 10 Mart Pazartesi gününün reyting sıralamasıyla en çok izlenen yapım hangisi oldu?