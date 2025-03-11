Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 11.03.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 06:50

Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

10 Mart Pazartesi tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından takip ettikleri yapımların gidişatını öğrenebilmek adına takip ediliyor. . Dün akşam ekranlarda birçok dizi, yarışma programı ve gündüz kuşağı yapımı izleyici karşısına çıktı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de ise Survivor ekranlarda yer aldı. Peki, 10 Mart Pazartesi gününün reyting sıralamasıyla en çok izlenen yapım hangisi oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

10 Mart Pazartesi reyting sonuçları, Total, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşurken, sıralamalar netleşti. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

10 MART PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yayınlandı. Dün akşamın reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz haftanın sıralamsı şöyleydi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

TOTAL

Uzak Şehir dizisi, Total grubunda zirveye yerleşti. Gün içinde tekrar bölümüyle de 2.sırada yer aldı. Atv'nin popüler programı Esra Erol'da ise 3. sırada yer aldı.

Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

AB

AB grubunda da Uzak Şehir birinciliği sürdürdü. Kızıl Goncalar 2. sırada yer alıyor.Uzak Şehir dizisinin özeti ise 3.oldu.

Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

ABC

ABC grubunda da Uzak Şehir birinci oldu. Dizi, tekrar bölümüyle de yüksek izlenme alırken, Kızıl Goncalar 3.oldu.