Reyting sonuçları bekleniyor! 10 Mart Pazartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

10 Mart Pazartesi reyting sonuçları, Total, AB ve ABC gruplarındaki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar izleyicilerle buluşurken, sıralamalar netleşti. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu?