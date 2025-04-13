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Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:03 Güncelleme Tarihi: 13.04.2025 10:03

Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Nisan reyting sonuçları, izleyicilerin merakla beklediği veriler arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan programların performansını görmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları kontrol ediyor ve listeler yapımın gidişatından haber veriyor. ATV'de "Can Borcu", TRT1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları yayınlandı mı, dün akşamın en çok izleneni hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Nisan Cumartesi akşamının reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Televizyon ekranlarında yoğun rekabetin yaşandığı gecede, Total ve AB grubu reyting listeleriyle öne çıkan yapımlar belli oluyor. Peki, cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? (12 NİSAN 2025)

ATV'de "Can Borcu", TRT1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. Geçtiğimiz haftanın reytingleri şöyleydi:

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Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

5 NİSAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Gönül Dağı

Survivor

Gönül Dağı (Özet)

Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

5 NİSAN 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

Gönül Dağı

Survivor

Ozan Gündoğdu ile Ana Haber Hafta Sonu

Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?