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Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 13.04.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 13.04.2025
10:03
Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
12 Nisan reyting sonuçları, izleyicilerin merakla beklediği veriler arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan programların performansını görmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları kontrol ediyor ve listeler yapımın gidişatından haber veriyor. ATV'de "Can Borcu", TRT1'de "Gönül Dağı" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Peki, 12 Nisan Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları yayınlandı mı, dün akşamın en çok izleneni hangi yapım oldu?