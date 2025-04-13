Reyting sonuçları bekleniyor! 12 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

12 Nisan Cumartesi akşamının reyting sonuçları izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Televizyon ekranlarında yoğun rekabetin yaşandığı gecede, Total ve AB grubu reyting listeleriyle öne çıkan yapımlar belli oluyor. Peki, cumartesi akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu?