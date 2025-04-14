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Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025
06:48
Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
13 Nisan Pazar günü için, izleyicilerin büyük merakla beklediği reyting verileri takip ediliyor. Pazar akşamı yayımlanan programların performansını öğrenmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları üzerinden incelemeyi tercih etti. ATV'de "Kardelenler", TRT1'de "Teşkilat", Show Tv'de "Deha" ve TV8'de "Survivor" gibi dikkat çeken yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 13 Nisan Pazar günü yayımlanan programlar arasında hangi yapım zirveye yerleşti?