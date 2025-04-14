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Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:48

Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

13 Nisan Pazar günü için, izleyicilerin büyük merakla beklediği reyting verileri takip ediliyor. Pazar akşamı yayımlanan programların performansını öğrenmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları üzerinden incelemeyi tercih etti. ATV'de "Kardelenler", TRT1'de "Teşkilat", Show Tv'de "Deha" ve TV8'de "Survivor" gibi dikkat çeken yapımlar ekranda yer aldı. Peki, 13 Nisan Pazar günü yayımlanan programlar arasında hangi yapım zirveye yerleşti?

Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

13 Nisan Pazar akşamı reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla izleniyor. Ekranlarda rekabetin yüksek olduğu bu gecede, Total ve AB gruplarında öne çıkan programlar dikkat çekiyor. Peki, 13 Nisan Pazar akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte, geceye ait reyting sonuçlarının detayları!

Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

13 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

ATV'de "Kardelenler", TRT1'de "Teşkilat", Show Tv'de "Deha" ve TV8'de "Survivor" gibi dikkat çeken yapımlar ekranda yer aldı. Henüz reyting sonuçları açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz. Geçtiğimiz haftanın reytingleri şöyleydi:

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Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Teşkilat

2 Survivor

3 Teşkilat (Özet)

Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Teşkilat

2 Survivor

3 Şakir Paşa Ailesi Mucizeler Ve Skandallar

Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?