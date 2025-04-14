Reyting sonuçları bekleniyor! 13 Nisan 2025 AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

13 Nisan Pazar akşamı reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından büyük bir merakla izleniyor. Ekranlarda rekabetin yüksek olduğu bu gecede, Total ve AB gruplarında öne çıkan programlar dikkat çekiyor. Peki, 13 Nisan Pazar akşamının en çok izlenen dizisi hangisi oldu? İşte, geceye ait reyting sonuçlarının detayları!