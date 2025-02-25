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Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:51 Güncelleme Tarihi: 25.02.2025 06:51

Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

24 Şubat tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam birçok dizi, yarışma programı ve gündüz kuşağı yapımı ekranlardaki yerini aldı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor gibi yapımlar izleyicilerle buluştu. Peki, 24 Şubat Pazartesi gününe ait reyting sıralaması belli oldu mu? Hangi yapım zirvede yer aldı? İşte detaylar!

Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

24 Şubat Pazartesi akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her grupta izleyici tercihleri netleşti. Hangi yapımın birinci sıraya yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu, reytin sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

24 ŞUBAT PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam Kanal D'de Uzak Şehir, TRT1'de Selahaddin Eyyubi ve TV8'de Survivor yayınlandı. Dün akşamın reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Geçtiğimiz haftanın reytingleri şöyleydi:

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Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir

2 Uzak Şehir (Özet)

3 Esra Erol'da

Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

17 ŞUBAT 2025 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

1 Uzak Şehir

2 Kızıl Goncalar

3 Uzak Şehir (Özet)

Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
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