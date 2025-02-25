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Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
Giriş Tarihi: 25.02.2025 06:51
Güncelleme Tarihi: 25.02.2025
06:51
Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?
24 Şubat tarihli reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Dün akşam birçok dizi, yarışma programı ve gündüz kuşağı yapımı ekranlardaki yerini aldı. Kanal D'de Uzak Şehir, TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, TV8'de Survivor gibi yapımlar izleyicilerle buluştu. Peki, 24 Şubat Pazartesi gününe ait reyting sıralaması belli oldu mu? Hangi yapım zirvede yer aldı? İşte detaylar!