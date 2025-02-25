Reyting sonuçları bekleniyor! 24 Şubat Pazartesi TOTAL ve AB verileriyle en çok izlenen yapım hangisi?

24 Şubat Pazartesi akşamına ait reyting verileri, TOTAL, AB ve ABC kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Dün akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve programlar seyircilerle buluşurken, her grupta izleyici tercihleri netleşti. Hangi yapımın birinci sıraya yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarına devam ediyor. Günün en çok izlenen yapımı hangisi oldu, reytin sonuçları açıklandı mı?