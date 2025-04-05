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Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:20

Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

4 Nisan reyting sonuçları merakla bekleniyor. İzleyiciler, Total, AB ve ABC listelerinde hangi programların öne çıktığını araştırıyor. Dün akşam ATV'de Sustalı Ceylan, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor ekranlardaydı. Peki, 4 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı mı ve en çok izlenen program hangisi oldu?

Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

4 Nisan Cuma reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla merak konusu oldu. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerin ilgisini çekti. Hangi yapım zirveye çıktı? 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

4 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekrana geldi. ATV'de Sustalı Ceylan, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de ise Survivor yayınlandı.Sonuçlar henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Geçen haftaki reytingler şöyleydi:

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Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

Total grubunda Show TV'nin dizisi "Kızılcık Şerbeti" birinci sırada yer aldı. ATV'nin gündüz kuşağı programı "Esra Erol'da" ikinci olurken, uzun soluklu dizi "Arka Sokaklar" üçüncülüğe yerleşti.

Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" zirvede yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

ABC REYTİNG SIRALAMASI

AB grubunda "Kızılcık Şerbeti" zirvede yer aldı. Dizinin özeti ikinci sıraya yerleşirken, üçüncü sırada ATV'nin sevilen programı "Müge Anlı ile Tatlı Sert" yer aldı.