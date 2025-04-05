Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

4 Nisan Cuma reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla merak konusu oldu. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerin ilgisini çekti. Hangi yapım zirveye çıktı? 4 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?