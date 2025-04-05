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Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
09:20
Reyting sonuçları bekleniyor! 4 Nisan Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
4 Nisan reyting sonuçları merakla bekleniyor. İzleyiciler, Total, AB ve ABC listelerinde hangi programların öne çıktığını araştırıyor. Dün akşam ATV'de Sustalı Ceylan, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de Survivor ekranlardaydı. Peki, 4 Nisan Cuma reyting sonuçları açıklandı mı ve en çok izlenen program hangisi oldu?