Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

9 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluşarak her kategoride en çok izlenen yapımları belirledi. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler ise sonuçları merakla takip ediyor. Peki, 9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?