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Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:53
Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
9 Nisan reyting sonuçları, izleyicilerin büyük merakla beklediği veriler arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan programların performansını görmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları üzerinden takip ediyor. ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler", Kanal D'de "Eşref Rüya" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu mu, hangi program zirveye çıktı? İşte, detaylar!