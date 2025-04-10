Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:53

Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

9 Nisan reyting sonuçları, izleyicilerin büyük merakla beklediği veriler arasında yer alıyor. Dün akşam yayınlanan programların performansını görmek isteyen izleyiciler, reyting sıralamalarını Total, AB ve ABC grupları üzerinden takip ediyor. ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler", Kanal D'de "Eşref Rüya" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Peki, 9 Nisan Çarşamba gününün reyting sonuçları belli oldu mu, hangi program zirveye çıktı? İşte, detaylar!

Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

9 Nisan Çarşamba akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkatleri üzerine topluyor. Akşam yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluşarak her kategoride en çok izlenen yapımları belirledi. Hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek isteyenler ise sonuçları merakla takip ediyor. Peki, 9 Nisan reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

9 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ATV'de "Kuruluş Osman", Star TV'de "Sahipsizler", Kanal D'de "Eşref Rüya" ve TV8'de "Survivor" gibi popüler yapımlar ekrana geldi. Henüz reytinng sonuçları belli olmadı. Açıklanınca yer vereceğiz.

Geçen haftanın sonuçları şöyleydi:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

TOTAL

1 FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ATV

2 SELÇUK TEPELİ ANA HABER

3 ESRA EROL'DA ATV

Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?

AB

1 FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ATV

2 SELÇUK TEPELİ ANA HABER

3 DERBİ GÜNÜ ATV

Reyting sonuçları bekleniyor! Kuruluş Osman, Eşref Rüya...9 Nisan Total ve AB listeleriyle dün hangi yapım izlendi?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ