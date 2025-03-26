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Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:26
Güncelleme Tarihi: 26.03.2025
14:26
Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı
25 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip etmektedir. Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 25 Mart Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar!