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Haberler Yaşam Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı
Giriş Tarihi: 26.03.2025 14:26 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 14:26

Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

25 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip etmektedir. Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 25 Mart Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar!

Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

25 Mart Salı akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluştu ve her kategoride en çok izlenen yapımlar belirginleşti. Hangi programın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

26 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU!

Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı.İşte sonuçlar

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Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Kral Kaybederse, Total grubunda birinci olurken, gündüz kuşağının güçlü ismi Esra Erol'da ikinci sıraya yerleşti. Bir Gece Masalı ise üçüncü oldu.

Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

AB REYTİNG SONUÇLARI

AB grubunda da Kral Kaybederse zirvedeki yerini korudu. Tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, AB izleyicisinin ilgisini çekerek ikinci sıraya yükseldi. Bahar ise üçüncü sırada yer aldı.

Reyting sonuçları belli oldu! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün en çok izlenenleri listesi yayınlandı

ABC REYTİNG SONUÇLARI

ABC grubunda da Kral Kaybederse birinci sırada yer aldı. Mehmed Fetihler Sultanı bu kategoride de ikinci sırada yer alırken, Bahar üçüncü oldu.