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Reyting sonuçları belli oldu! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler listesi...
Giriş Tarihi: 09.03.2025 11:39
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025
11:39
Reyting sonuçları belli oldu! 8 Mart Cumartesi Total ve AB verileriyle en çok izlenenler listesi...
8 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri yapımların performansını öğrenen izleyiciler, reyting oranlarını Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip ediyor. Dün akşam pek çok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlardaydı. ATV'de Can Borcu, Kanal D'de Piyasa, TRT 1'de Gönül Dağı, TV8'de ise O Ses Türkiye yayınlandı. Peki, 8 Mart Cumartesi günü reyting sonuçları belli oldu mu? Hangi yapım zirveye yerleşti? İşte ayrıntılar!