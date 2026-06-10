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Haberler Yaşam Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapım açıklandı!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 11:00 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 11:01

Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapım açıklandı!

Televizyon izleyicileri, 9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting verilerini merak ediyor. Gün boyunca ve akşam kuşağında ekrana gelen dizi, program ve haber bültenlerinin izlenme oranları araştırılırken, en çok takip edilen yapımlar da gündemdeki yerini koruyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralamalar, günün reyting yarışında öne çıkan yapımlarını ortaya koyuyor.

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Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım açıklandı!

9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde ve akşam kuşağında yayınlanan dizi, eğlence programı ve haber bültenlerinin ekran performansları merak edilirken, izlenme sıralamalarında öne çıkan yapımlar da araştırılıyor. Total ve AB kategorilerinde oluşan tablo, günün en çok ilgi gören yayınlarını ortaya koyuyor.

Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım açıklandı!

9 HAZİRAN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI!

9 Haziran Salı günü ekranlarda yer alan A.B.İ. dizisi ve Mehmed Fetihler Sultanı sezon finali bölümleriyle yayınlandı.

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Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım açıklandı!

TOTAL

1-A.B.İ.
2-Medhmed Fetihler Sultanı
3-Müge Anlı ile Tatlı Sert

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Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım açıklandı!

AB

1-Mehmed Fetihler Sultanı
2-A.B.İ.
3-Survivor

Reyting sonuçları belli oldu! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım açıklandı!

ABC

1-Mehmed Fetihler Sultanı
2-A.B.İ.
3-Müge Anlı ile Tatlı Sert

Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör

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