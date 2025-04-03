Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.