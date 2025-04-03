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Haberler Yaşam Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:57 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 11:04

Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç, izleyicilerin ilgisini topladı. 2 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarında zirveye hangi yapımın yerleştiğini gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...

Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

Ekranların en çok izlenen yapımları 2 Nisan 2025 reyting sonuçlarıyla belli oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesi izleyicileri ekran başına kilitledi. İşte, Fenerbahçe-Galatasaray maçının reyting sonuçları ve detaylar...

Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2 Nisan 2025 Total ve AB ile reyting sonuçları açıklandı. Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde karşı karşıya gelen Fenerbahçe - Galatasaray maçı gecenin en çok izleneni oldu.

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Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ!

Tüm Kişiler'de %20,72 izlenme oranı ve %46,90 izlenme payı,

AB Sosyal Statü'de %20,93 izlenme oranı ve %52,37 izlenme payı

+20 ABC1'de ise %22,62 izlenme oranına ve %49,72 izlenme payına ulaşarak üç kategoride de birinci oldu.

Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

2 NİSAN 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ATV

2 SELÇUK TEPELİ ANA HABER

3 ESRA EROL'DA ATV

Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları

2 NİSAN 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

1 FENERBAHÇE GALATASARAY ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ATV

2 SELÇUK TEPELİ ANA HABER

3 DERBİ GÜNÜ ATV