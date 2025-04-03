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Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 03.04.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
11:04
Reyting sonuçları belli oldu! Tüm Türkiye ATV izledi! İşte, 2 Nisan Total ve AB reyting sonuçları
Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmaları tüm heyecanıyla atv ekranlarında yaşandı. Dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geldiği dev maç, izleyicilerin ilgisini topladı. 2 Nisan 2025 reyting sonuçları, Total ve AB gruplarında zirveye hangi yapımın yerleştiğini gösterdi. İşte, dünün reyting sonuçları...