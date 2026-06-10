Reyting sonuçları belli oluyor! 9 haziran Salı Total ve AB’de en çok izlenen yapım hangisi oldu?

9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Gün içinde ve akşam kuşağında yayınlanan dizi, eğlence programı ve haber bültenlerinin ekran performansları merak edilirken, izlenme sıralamalarında öne çıkan yapımlar da araştırılıyor. Total ve AB kategorilerinde oluşan tablo, günün en çok ilgi gören yayınlarını ortaya koyuyor.