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Reyting sonuçları belli oluyor! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 08:19
Reyting sonuçları belli oluyor! 9 haziran Salı Total ve AB'de en çok izlenen yapım hangisi oldu?
Televizyon izleyicileri, 9 Haziran 2026 Salı gününe ait reyting verilerini merak ediyor. Gün boyunca ve akşam kuşağında ekrana gelen dizi, program ve haber bültenlerinin izlenme oranları araştırılırken, en çok takip edilen yapımlar da gündemdeki yerini koruyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında oluşan sıralamalar, günün reyting yarışında öne çıkan yapımlarını ortaya koyuyor.