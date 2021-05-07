6 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Bir Zamanlar Çukurova, ikinciliği Camdaki Kız, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
2 CAMDAKI KIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
5 hava durumu ATV
6 MUCIZE DOKTOR FOX
7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
9 SURVIVOR TV8
Videoyu Oynat
10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
AB İLK 10 PROGRAM
1 CAMDAKI KIZ KANAL D
2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV
4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1
5 MUCIZE DOKTOR FOX
6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D
7 SURVIVOR TV8
8 ESRA EROL'DA ATV
9 HAVA DURUMU ATV
10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
Önceki günün reyting sonuçları:
5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.
Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.
AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.