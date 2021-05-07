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Haberler Yaşam Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 07.05.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 12:57

birincisi belli oldu mu? , , ... 6 Mayıs 2021 reyting sonuçları

Diziler ve farklı kategorilerdeki yapımlar her gün birinciliği için yarışıyor. Medya gündemini yakından takip edenler önceki gün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi ve programın hangisi olduğunu araştırıyor. Bu nedenle de "reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre , , kim birinci oldu" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapımlar arası birincilik yarışının sürdüğü önceki akşamda da nefes kesen sahneler geceye damga vurdu. İşte dünün reyting sonuçları ile reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

6 Mayıs akşamı TV ekranlarında seyirci ile buluşan başta dizi ve ana haber olmak üzere birçok kategorideki yapımlar sıralamasında birincilik için yarıştı. 2021 yeni yayın sezonunda, TV ekranlarında yayınlanma zaman dilimi farketmeksizin birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve bu da reyting sonuçlarında hızlı değişimlere neden oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 6 Mayıs'ta , , ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Buna göre; 6 Mayıs 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

6 MAYIS PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

6 Mayıs 2021 Perşembe günü yayınlanan dizi ve haberlerin belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği , ikinciliği , üçüncülüğü Esra Erol'da aldı. AB Grubunda ise birinci sırada Camdaki Kız, ikinci sırada Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada Bir Zamanlar Çukurova yer aldı.

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE

1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

2 CAMDAKI KIZ KANAL D

3 ESRA EROL'DA ATV

4 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

5 hava durumu ATV

6 MUCIZE DOKTOR FOX

7 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV

8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

9 SURVIVOR TV8

Videoyu Oynat
10 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

AB İLK 10 PROGRAM

1 CAMDAKI KIZ KANAL D

2 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX

3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV

4 BIR ZAMANLAR KIBRIS TRT 1

5 MUCIZE DOKTOR FOX

6 CAMDAKI KIZ (OZET) KANAL D

7 SURVIVOR TV8

8 ESRA EROL'DA ATV

9 HAVA DURUMU ATV

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV

Önceki günün reyting sonuçları:

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

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Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
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