6 Mayıs akşamı TV ekranlarında seyirci ile buluşan başta dizi ve ana haber olmak üzere birçok kategorideki yapımlar reyting sonuçları sıralamasında birincilik için yarıştı. 2021 yeni yayın sezonunda, TV ekranlarında yayınlanma zaman dilimi farketmeksizin birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve bu da reyting sonuçlarında hızlı değişimlere neden oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 6 Mayıs'ta Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Buna göre; 6 Mayıs 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.