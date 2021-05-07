Diziler ve farklı kategorilerdeki yapımlar her gün reyting sonuçları birinciliği için yarışıyor. Medya gündemini yakından takip edenler önceki gün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi ve programın hangisi olduğunu araştırıyor. Bu nedenle de "reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız kim birinci oldu" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapımlar arası birincilik yarışının sürdüğü önceki akşamda da nefes kesen sahneler geceye damga vurdu. İşte dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs perşembe reyting sonuçları birincisi...