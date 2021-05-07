Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız... 6 Mayıs reyting sonuçları
Giriş Tarihi: 07.05.2021 08:00 Güncelleme Tarihi: 07.05.2021 08:03

birincisi belli oldu mu? , , ... 6 Mayıs reyting sonuçları

Diziler ve farklı kategorilerdeki yapımlar her gün birinciliği için yarışıyor. Medya gündemini yakından takip edenler önceki gün ekrana gelen yapımlar arasında en çok izlenen dizi ve programın hangisi olduğunu araştırıyor. Bu nedenle de "reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting sonuçlarına göre , , kim birinci oldu" gibi sorulara yanıt arıyor. Yapımlar arası birincilik yarışının sürdüğü önceki akşamda da nefes kesen sahneler geceye damga vurdu. İşte dünün reyting sonuçları ile reyting sonuçları birincisi...

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

6 Mayıs akşamı TV ekranlarında seyirci ile buluşan başta dizi ve ana haber olmak üzere birçok kategorideki yapımlar sıralamasında birincilik için yarıştı. 2021 yeni yayın sezonunda, TV ekranlarında yayınlanma zaman dilimi farketmeksizin birçok dizi ekranlara merahaba dedi ve bu da reyting sonuçlarında hızlı değişimlere neden oluyor. Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen listeler günlük olarak yayınlanıyor. 6 Mayıs'ta , , ile diğer yapımların sıralamaları merak konusu oldu. Buna göre; 6 Mayıs 2021 Reyting sonuçları açıklandı mı, Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Müthiş bir çekişmeye sahne olan akşamda Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız birincilik için yarıştı. Haberimizde, dünün reyting sonuçları ile 6 Mayıs 2021 Perşembe reyting sonuçlarına ulaşabilirsiniz.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

belli olduğu anda bu başlık altında yer alacaktır.

Önceki günün reyting sonuçları:

5 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin reyting sonuçları belli oldu.

Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 KURULUS OSMAN ATV
2 SADAKATSIZ KANAL D
3 ESRA EROL'DA ATV
4 KURULUS OSMAN (OZET) ATV

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları

GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

28 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlanan dizi ve haberlerin belli oldu. Total izleyici grubunda birinciliği Kuruluş Osman, ikinciliği Sadakatsiz, üçüncülüğü Esra Erol'da aldı.

AB Grubunda ise birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman yer aldı.

Reyting sonuçları birincisi belli oldu mu? Bir Zamanlar Çukurova, Bir Zamanlar Kıbrıs, Camdaki Kız...15 Nisan reyting sonuçları
SON DAKİKA