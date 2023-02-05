Haberler Yaşam Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:04

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medya gündeminin en önemli verileri; reyting sıralaması tablosu dünün yayın akışı ile araştırılıyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi yapımların yeni bölümleri ekrandaydı. Diziler, reyting sonuçları listesinde değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda açıklanan veriler sabah saatlerinde belli oluyor. İşte, 4 Şubat Cumartesi reyting sonuçları...