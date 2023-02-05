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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 05.02.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 05.02.2023 08:04

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika arama geçmişlerindeki yerini aldı. Medya gündeminin en önemli verileri; reyting sıralaması tablosu dünün yayın akışı ile araştırılıyor. Her hafta Cumartesi günü ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dün akşam Gönül Dağı, Kardeşlerim gibi yapımların yeni bölümleri ekrandaydı. Diziler, reyting sonuçları listesinde değerlendiriliyor. Total ve AB grubunda açıklanan veriler sabah saatlerinde belli oluyor. İşte, 4 Şubat Cumartesi reyting sonuçları...

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI CUMARTESİ 4 ŞUBAT 2023

4 Şubat tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimizde olacak.

İşte, geçen haftanın sonuçları:

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat sorgulamasıyla gündemdeki yerini aldı. Her hafta Cumartesi günleri yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için yarışıyor. Dizi devamlılığında etkili olan sonuçlar Total ve AB grubunda listeleniyor. Dizilerle birlikte Surivor gibi programlar da reyting sıralaması tablosunda görülmeye başladı. İşte, dünün reyting sonuçları...

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Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

28 OCAK REYTİNG SIRALAMASI

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

AB'de ise birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

Reyting sonuçları Cumartesi 4 Şubat 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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