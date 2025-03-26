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Haberler Yaşam Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 26.03.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 26.03.2025 09:47

Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

25 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleri üzerinden takip etmektedir. Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 25 Mart Salı günü reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar!

Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

25 Mart Salı akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ekranlara gelen diziler, yarışmalar ve diğer programlar, izleyicilerle buluştu ve her kategoride en çok izlenen yapımlar belirginleşti. Hangi programın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 25 Mart reyting sonuçları açıklandı mı?

Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

26 MART CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Dün akşam, birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekranlara geldi. ATV'de Bir Gece Masalı, Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, Star TV'de Kral Kaybederse, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Geçen haftanın sonuçları şöyleydi:

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Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 Esra Erol'da ATV

2 Bahar SHOW TV

3 Kral Kaybederse STAR TV

Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 Kral Kaybederse STAR TV

2 Bahar SHOW TV

3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1

Reyting sonuçları için geri sayım! 25 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

ABC REYTİNG SONUÇLARI

1 Bahar SHOW TV

2 Kral Kaybederse STAR TV

3 Mehmed Fetihler Sultanı TRT 1