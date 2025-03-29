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Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 06:52
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025
06:52
Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
28 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenmek isteyen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleriyle araştırılmaya başladı. Dün akşam birçok dizi ve program ekranlarda yer aldı. ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 28 Mart Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen yapım hangisi oldu?