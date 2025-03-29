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Haberler Yaşam Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
Giriş Tarihi: 29.03.2025 06:52 Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 06:52

Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

28 Mart reyting sonuçları, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İzledikleri programların performansını öğrenmek isteyen izleyiciler, reyting verilerini Total, AB ve ABC listeleriyle araştırılmaya başladı. Dün akşam birçok dizi ve program ekranlarda yer aldı. ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de ise Survivor yayınlandı. Peki, 28 Mart Cuma günü reyting sonuçları açıklandı mı, en çok izlenen yapım hangisi oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

28 Mart Cuma akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluştu ve her kategoride en çok izlenen yapımlar öne çıktı. Hangi programın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 28 Mart reyting sonuçları belli oldu mu?

Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

28 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam birçok dizi, yarışma ve gündüz programı ekrana geldi. ATV'de Zembilli, Star TV'de Yalı Çapkını, TV8'de ise Survivor yayınlandı.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Geçen haftanın sonuçları şu şekildeydi:

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Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

1. Kızılcık Şerbeti

2. Ara Sokaklar

3. Esra Erol'da

Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

AB REYTİNG SIRALAMASI

1. Kızılcık Şerbeti

2. Kızılcık Şerbeti (Özet)

3. Ana Haber Bülteni

Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?
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