Reyting sonuçları için geri sayım! 28 Mart Total ve AB listeleriyle dünün zirvesine hangi yapım yerleşti?

28 Mart Cuma akşamının reyting sonuçları, Total ve AB kategorilerindeki izlenme oranlarıyla büyük ilgi gördü. Akşam saatlerinde yayınlanan diziler, yarışmalar ve diğer programlar izleyicilerle buluştu ve her kategoride en çok izlenen yapımlar öne çıktı. Hangi programın zirveye yerleştiğini öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürüyor. Peki, 28 Mart reyting sonuçları belli oldu mu?