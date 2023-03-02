Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TRT1 YAYIN AKIŞI
06:25 Vuslat
09:15 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Yürek Çıkmazı
14:55 Adını Sen Koy
16:50 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi
00:20 Yerli Sinema Af
02:00 Yürek Çıkmazı
04:40 Adını Sen Koy
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
21:45 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
23:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
01:15 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü
02:45 Yerli Sinema Atla Gel Şaban
04:00 Bir Şansım Olsa
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
15:00 Söz
17:30 Dünden Sonra Yarından Önce
18:15 Star Ana Haber
20:00 Çöp Adam
23:30 Yalı Çapkını
00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Veda Mektubu
09:00 Neler Oluyor Hayatta
11:00 Hayat Şarkısı
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 O Kız
23:45 Camdaki Kız
02:00 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken