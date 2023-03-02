Haberler Yaşam Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 08:12

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belirleniyor. 1 Mart Çarşamba Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam dizileri ekrana geldi. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait dizilerden O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?