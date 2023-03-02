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Haberler Yaşam Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.03.2023 08:12 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023 08:12

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları ile birinci olan yapım belirleniyor. 1 Mart Çarşamba Kuruluş Osman, Adım Farah, Çöp Adam dizileri ekrana geldi. Bu dizilerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Peki Reyting sonuçları açıklandı mı? 1 Mart 2023 Çarşamba gününe ait dizilerden O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

1 Mart reyting sonuçları ile kimin reyting birincisi olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Dün akşam O Kız, Kuruluş Osman yapımları ekrana geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, reytinglerde kim birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 1 Mart 2023 reyting sonuçları…

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları belli olunca haberimizde yer alacaktır.

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Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

1 MART 2023 TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

06:00 Hercai

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

23:30 Ateş Kuşları

02:00 Mutfak Bahane

03:30 Bir Küçük Gün Işığı

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?

TRT1 YAYIN AKIŞI

06:25 Vuslat

09:15 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Yürek Çıkmazı

14:55 Adını Sen Koy

16:50 Yunus Emre

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema Aşk Tarifi

00:20 Yerli Sinema Af

02:00 Yürek Çıkmazı

04:40 Adını Sen Koy

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz

08:00 Bu Sabah

10:00 Bir Şansım Olsa

12:00 Kızılcık Şerbeti

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

21:45 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

23:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

01:15 Yerli Sinema Yedi Bela Hüsnü

02:45 Yerli Sinema Atla Gel Şaban

04:00 Bir Şansım Olsa

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün

09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

15:00 Söz

17:30 Dünden Sonra Yarından Önce

18:15 Star Ana Haber

20:00 Çöp Adam

23:30 Yalı Çapkını

00:30 Yerli Dizi/Sinema Tekrar

02:30 Dünden Sonra Yarından Önce

03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan

05:30 Söz

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Veda Mektubu

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Hayat Şarkısı

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Aşk ve Umut

17:00 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 O Kız

23:45 Camdaki Kız

02:00 Kuzey Güney

04:30 Güneşi Beklerken

Reyting sonuçları: O Kız, Kuruluş Osman reyting sonuçları birincisi kim oldu?
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