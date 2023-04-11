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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 11.04.2023 07:51 Güncelleme Tarihi: 11.04.2023 07:56

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika araştırılmaya başladı. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli olan reytingler Total, AB ve ABC grubunda ayrı ayrı listeleniyor. Medya gündemi sıralamaya odaklandı. Reyting sıralaması öncesinde dünün yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu ve Ömer gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Sonuçlar her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 10 Nisan 2023 Pazartesi reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023 araştırmasıyla seyirci ve Medyanın gündeminde yerini aldı. Total, AB ve 20+ABC1 grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Pazartesi günleri ekrana gelen diziler için bugün araştırılıyor. Dün akşamın dizilerinde Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu, Ömer sıralamaya katıldı. İzlenme oranları ile ortaya çıkan sıralama sorgulanmaya başladı. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 10 NİSAN 2023

10 Nisan tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

3 NİSAN REYTİNG SIRALAMASI

Total'de birinci sırada Alparslan Büyük Selçuklu ve ikinci sırada ATV Ana Haber yer aldı.

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

AB'de ise listenin ilk sırasında Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sırada Ömer dizisi konumlandı.

20+ABC1 grubu ise AB listesiyle aynı sonuçları elde etti.

Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?
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