Reyting sonuçları Pazartesi 10 Nisan 2023: Dünün reyting sonuçları Total ve AB’de birinci hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları son dakika araştırılmaya başladı. Özellikle dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli olan reytingler Total, AB ve ABC grubunda ayrı ayrı listeleniyor. Medya gündemi sıralamaya odaklandı. Reyting sıralaması öncesinde dünün yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Veda Mektubu ve Ömer gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Sonuçlar her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, reyting birincisi kim oldu, hangi dizi, belli oldu mu? İşte, 10 Nisan 2023 Pazartesi reyting sonuçları…