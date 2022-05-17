Dünün reyting sonuçları medyanın ve izleyicilerin gündeminde araştırılmaya başlandı. Dün akşam yeni bölümleri ile ekranlara gelen TRT 1 Alparslan Büyük Selçuklu, Show TV Üç Kuruş ve ATV Hakim reyting birincisi olmak için mücadele etti. Total ve AB grubunda yer alan reyting sıralaması tablosu dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. İşte 16 Mayıs pazartesi reyting sonuçları... REYTİNG SONUÇLARI PAZAR 16 MAYIS Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 16 Mayıs reyting sıralaması açıklandığında haberimizde olacak. İşte dünün tv yayın akışı... SHOW TV YAYIN AKIŞI 06:00 Gelin Evi ATV YAYIN AKIŞI 06:40 Kuruluş Osman TRT1 YAYIN AKIŞI 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı <img alt='' 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