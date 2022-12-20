Haberler Yaşam Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 06:56

Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması özellikle dizi takipçilerinin gündeminde, medyanın en önemli konuları arasında yer alıyor. Uzun süredir devam eden yapımların yanı sıra yeni diziler rekabeti daha da heyecanlı hale getirdi. Reyting sonuçları 19 Aralık Pazartesi sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. Dünün yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi yeni bölümleri ile yer aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?