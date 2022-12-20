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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 20.12.2022 06:51 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 06:56

Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB'de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sıralaması özellikle dizi takipçilerinin gündeminde, medyanın en önemli konuları arasında yer alıyor. Uzun süredir devam eden yapımların yanı sıra yeni diziler rekabeti daha da heyecanlı hale getirdi. Reyting sonuçları 19 Aralık Pazartesi sorgulamasıyla araştırılmaya başladı. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. Dünün yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Sipahi yeni bölümleri ile yer aldı. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Pazartesi günü için sorgulanmaya başladı. Her hafta Pazartesi günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için mücadele etti. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde medya gündemine oturuyor ve izleyenler ile paylaşılıyor. Sonuçlar, dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli. İşte, 19 Aralık dünün reytingleri...

Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PAZARTESİ 19 ARALIK

19 Aralık tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.

Geçen haftanın sonuçları için:

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Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

12 ARALIK REYTİNG SIRALAMASI

Geçtiğimiz hafta Total grubunda ilk sıraya ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programı otururken 2. sırada TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu yer aldı.

AB grubunda ise Alparslan Büyük Selçuklu ilk sıraya oturdu.

Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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Reyting sonuçları Pazartesi 19 Aralık 2022: Total ve AB’de dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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