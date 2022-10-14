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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:20

Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün sabah saatlerinden itibaren televizyon izleyicisi tarafından araştırılmaya başladı. Dünün yayın akışında Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Sezon arasından dönene yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reyting birincisi en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Reyting sıralaması tablosunda Total ve AB grubu izleyicisi değerlendiriliyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 13 Ekim Perşembe reyting sonuçları

Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe günü için araştırılmaya başladı. Medyanın önemli konuları arasında yer alana reyting sıralaması tüm dizi ve programların izlenme sayılarını gözler önüne seriyor. Total ve AB grubunda değerlendirilen sonuçlar yapımların devamlılığı açısından oldukça önemli. Peki, 13 Ekim reyting birincisi hangi program oldu? İşte, yanıtlar…

Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 13 EKİM PERŞEMBE

Total ve AB grubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Geçen haftanın reyting sıralaması tablosunu görmek için…

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Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SIRALAMASI 6 EKİM 2022

Total'de 1.sırada Atv'de izleyiciyle buluşan "Aldatmak", 2. sırada Atv'de ekrana gelen "Müge Anlı İle Tatlı Sert", 3.sırada Atv'de yayınlanan "Esra Erol'da" yer aldı.

AB'de ise 1.sırada Kanal D'de ekrana gelen "Camdaki Kız", 2.sırada Atv'de yayınlanan ''Müge Anlı İle Tatlı Sert" yer aldı.

Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
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