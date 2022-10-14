Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:19 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:20

Reyting sonuçları Perşembe 13 Ekim açıklandı mı? Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri bugün sabah saatlerinden itibaren televizyon izleyicisi tarafından araştırılmaya başladı. Dünün yayın akışında Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi, Duy Beni gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Sezon arasından dönene yapımların yarışa dahil olmasıyla birlikte reyting birincisi en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Reyting sıralaması tablosunda Total ve AB grubu izleyicisi değerlendiriliyor. Peki, hangi yapım birinci oldu? İşte, 13 Ekim Perşembe reyting sonuçları…