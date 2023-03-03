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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:27

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri araştırılmaya başladı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda açıklanıyor. Dizilerin devamlılığı konusunda belirleyici olan liste gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, Reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023 tarihli sorgulama arama geçmişlerindeki yerini aldı. Total ve AB grubunda belli olan reyting sıralaması her hafta Perşembe günleri yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımların izleme oranlarını ortaya koyuyor. Medyada sonuçlar yakın mercek altına alındı. İşte, dünün reyting birincisi ve sonuçlar…

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI PERŞEMBE 2 MART 2023

2 Mart tarihinde yayınlanan programların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Sıralama açıklandığında haberimizde olacak.

TV yayın akışı için:

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Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

2 MART 2023 PERŞEMBE TV YAYIN AKIŞI
SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Aziz
08:00 Bu Sabah
10:00 Bir Şansım Olsa
12:00 Kızılcık Şerbeti
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:25 Show Ana Haber
20:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
00:15 Kızılcık Şerbeti
03:00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
05:15 Baba

ATV YAYIN AKIŞI

06:oo Hercai
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
00:40 Ben Bu Cihana Sığmazam
03:10 Mutfak Bahane
05:10 Hercai

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Veda Mektubu
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Veda Mektubu
02:45 Kuzey Güney
04:30 Güneşi Beklerken

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Dünden Sonra Yarından Önce
17:00 Söz
18:15 Star Ana Haber
20:00 Yerli Dizi Tekrar
00:30 Yerli Dizi Tekrar
02:30 Dünden Sonra Yarından Önce
03:30 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:30 Söz

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:40 İstiklal Marşı ve Günün Programı
06:45 Vuslat
09:10 Bu Toprağın Sesi
10:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:10 Yürek Çıkmazı
14:50 Adını Sen Koy
16:40 Yunus Emre
19:00 Ana Haber
19:50 İddiaların Aksine
20:00 Al Sancak
00:10 Yürek Çıkmazı
01:50 Hayallerinin Peşinde
03:40 Yunus Emre
06:00 Kapanış

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