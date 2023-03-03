Haberler Yaşam Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 03.03.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 03.03.2023 07:27

Reyting sonuçları Perşembe 2 Mart 2023: Dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri araştırılmaya başladı. Medya gündeminin en önemli konuları arasında yer alan reyting sonuçları Total ve AB grubunda açıklanıyor. Dizilerin devamlılığı konusunda belirleyici olan liste gündemdeki yerini aldı. Dünün yayın akışına bakıldığında Al Sancak, Aldatmak, Camdaki Kız, Gelsin Hayat Bildiği Gibi gibi yapımların yeni bölümleri dikkat çekiyor. Reyting sıralaması her gün sabah saatlerinde açıklanıyor. Peki, Reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 2 Mart 2023 Perşembe reyting sonuçları…