Haberler Yaşam Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:11

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda ilk sıraya gelmek için yayın mücadelesi verdi. Dün akşam televizyonda Baba, Destan, Masumlar Apartmanı ve Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile yer aldı. Geniş kitleli yapımların yer aldığı Salı gününün reyting birincisi merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Mayıs Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte Total ve AB'de reyting sonuçları…