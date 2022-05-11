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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 11.05.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 09:11

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

Dünün reytingleri sabah saatlerinden itibaren gündemdeki yerini aldı. Dün akşam yeni bölümleriyle ekranlara gelen diziler reyting sıralaması tablosunda ilk sıraya gelmek için yayın mücadelesi verdi. Dün akşam televizyonda Baba, Destan, Masumlar Apartmanı ve Üç Kız Kardeş yeni bölümü ile yer aldı. Geniş kitleli yapımların yer aldığı Salı gününün reyting birincisi merak ediliyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Mayıs Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte Total ve AB'de reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

Reyting sonuçları dizilerin devamlılığı açısından oldukça önemli bir noktada yer alıyor. Her Salı günü ekranlara gelen yapımlar dün akşam yeni bölümleri ile reyting birincisi olmaya çalıştı. Dün TRT 1 ekranlarında Masumlar Apartmanı yer alırken, Show TV'de Baba, Kanal D'de Üç Kız Kardeş ve ATV'de Destan yeni bölüm vardı. Güçlü yapımlar reyting sıralaması için mücadele verdi. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı? 10 Mayıs Salı reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte sonuçlar…

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 10 MAYIS SALI

Total, AB ve 20+ABC 1 gurubunda açıklanan reyting sonuçları henüz belli olmadı. 10 Mayıs reyting sıralaması belli olduğunda haberimizde olacak.

Dünün yayın akışı için:

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Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

KANAL D YAYIN AKIŞI

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Üç Kız Kardeş

00:15 Sadakatsiz

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Güzel Köylü

18:45 Star Haber

20:00 Bayi Toplantısı

22:30 Bayi Toplantısı

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Bu Sabah

10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Baba

00:15 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge anllı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan

00:20 Bir Zamanlar Çukurova

Reyting sonuçları Salı 10 Mayıs 2022 I Dünün reyting sonuçları ile Baba, Destan, Üç Kız Kardeş hangi yapım birinci oldu?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

08:45 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:00 Alişan İle Hayata Gülümse (Canlı)

12:45 Türkiye'nin Mutfağı

15:15 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

16:40 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Masumlar Apartmanı (Altyazılı)

23:55 Kasaba Doktoru (Altyazılı)

TV8 YAYIN AKIŞI

08:30 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Survivor All Star

13:00 Survivor Panorama

15:00 Canım Annem

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor All Star

00:15 Survivor Ekstra

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