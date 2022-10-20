Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:06

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması ile araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamları reyting yarışına yeni diziler Tuzak ve Hayat Bugün de katıldı. İzleyiciler ise yeni dizilerin gelmesiyle birlikte hangi yapım reyting birincisi oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları…