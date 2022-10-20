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Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün… 
Giriş Tarihi: 20.10.2022 08:06 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 08:06

Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün

Dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralaması ile araştırılıyor. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak ediliyor. 19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Çarşamba akşamları reyting yarışına yeni diziler Tuzak ve Hayat Bugün de katıldı. İzleyiciler ise yeni dizilerin gelmesiyle birlikte hangi yapım reyting birincisi oldu sorusuna yanıt arıyor. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları…

Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. İzledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını ölçmek isteyen izleyiciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman ve O Kız dizileri ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşına yeni diziler Tuzak ve Hayat Bugün de dahil oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 19 Ekim 2022 Çarşamba AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları listesi ve detaylar.

Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 19 Ekim 2022 Çarşamba reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

19 EKİM 2022 ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

19 Ekim 2022 Çarşamba akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

12 Ekim Çarşamba akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

TOTAL

1 - Kuruluş Osman

2 - Kuruluş Osman

3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

Reyting sonuçları sıralaması 19 Ekim 2022: Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Gecenin Ucunda, Kuruluş Osman, O Kız, Tuzak ve Hayat Bugün…

AB

1 - Kuruluş Osman

2 - Masterchef Türkiye

3 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

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