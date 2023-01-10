Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:26

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Kanal D'de Belalı Tanık, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Star TV'de Ömer, Show TV'de Sipahi, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 9 Ocak Pazartesi reyting sonuçları…