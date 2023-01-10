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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?
Giriş Tarihi: 10.01.2023 08:26 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023 08:26

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Dünün reyting sonuçları son dakika günün sabah saatleri itibarıyla araştırılmaya başlandı. 9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en yüksek izlenme oranına sahip olan yapım izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Dün akşam ATV'de Bir Küçük Gün Işığı, Kanal D'de Belalı Tanık, TRT 1'de Alparslan Büyük Selçuklu, Star TV'de Ömer, Show TV'de Sipahi, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 9 Ocak Pazartesi reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 9 Ocak Pazartesi reyting sonuçları araştırmaları başladı. Dün akşam ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Dün akşam Alparslan Büyük Selçuklu, Bir Küçük Gün Işığı, Ömer, Sipahi, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Bu dizi, yarışma ve filmlerin Total ve AB reyting sıralaması medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak konusu oldu. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte, ABC, AB ve Total sıralaması ile 9 Ocak 2023 Pazartesi dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

9 OCAK 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 9 Ocak Pazartesi reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

9 OCAK 2023 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

9 Ocak 2023 Pazartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

2 Ocak Pazartesi akşamı reyting sonuçları Total, AB ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI 9 Ocak 2023 Pazartesi | Dünün reyting birincisi kim oldu, hangi dizi/program?

TOTAL

1 - Müge Anlı İle Tatlı Sert

2 - Alparslan Büyük Selçuklu

3 - Esra Erol'da

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