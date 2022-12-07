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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?
Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:07

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 6 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show Tv'de Baba, TRT 1'de 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz İsviçre, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 6 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 6 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Dünya Kupası Portekiz İsviçre maçı, Baba, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 6 Aralık 2022 Salı ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması…

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

6 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 6 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları şöyle;

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REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

6 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI

6 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

29 Kasım Salı akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

TOTAL

1 - Esra Erol'da

2 - ATV Ana Haber

3 - Üç Kız Kardeş

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