Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Giriş Tarihi: 07.12.2022 08:07 Güncelleme Tarihi: 07.12.2022 08:07

REYTİNG SONUÇLARI SIRALAMASI AÇIKLANIYOR! 6 Aralık 2022 Salı Total ve AB grubunda dünün reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 6 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show Tv'de Baba, TRT 1'de 2022 Dünya Kupası Son 16 Karşılaşması Portekiz İsviçre, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 6 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları…