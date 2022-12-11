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Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 11.12.2022 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.12.2022 09:18

Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Doğu Demirkol ile Alelade Show, TRT 1'de 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması İngiltere Fransa, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 10 Aralık 2022 Cumartesi reyting sonuçları…

Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 10 Aralık 2022 Cumartesi reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Cumartesi günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Kardeşlerim, Şarkılar Bizi Söyler, Güldür Güldür Show, Doğu Demirkol ile Alelade Show, Dünya Kupası İngiltere Fransa çeyrek final karşılaşması, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 10 Aralık 2022 Cumartesi ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması

Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 10 Aralık 2022 Cumartesi reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

10 ARALIK 2022 CUMARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

10 Aralık 2022 Cumartesi akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

3 Aralık 2022 Cumartesi akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

1 - Kardeşlerim

2 - Arjantin Avustralya Dünya Kupası Karşılaşması

3 - Kardeşlerim özet

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