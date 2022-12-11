Reyting sonuçları sıralaması için geri sayım! 10 Aralık 2022 Cumartesi AB ve Total reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 10 Aralık 2022 Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam Atv'de Kardeşlerim, Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler, Show Tv'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Doğu Demirkol ile Alelade Show, TRT 1'de 2022 Dünya Kupası Çeyrek Final Karşılaşması İngiltere Fransa, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 10 Aralık 2022 Cumartesi reyting sonuçları…