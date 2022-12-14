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Haberler Yaşam Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:29 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 09:31

Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dünün reyting sonuçları ''Hangi yapım reyting birincisi oldu?'' sorusu ile araştırılıyor. 13 Aralık 2022 Salı günü yayınlanan dizi ve programlar arasında en yüksek izlenme oranını elde eden yapım merak ediliyor. Dün akşam ATV'de Ben Bu Cihana Sığmazam, Kanal D'de Üç Kız Kardeş, Show Tv'de Baba, Star TV'de Gecenin Ucunda, TRT 1'de Yürek Çıkmazı, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Gecenin birincisi olmak için yarışan bu yapımların reyting sonuçları sorgulanıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile 13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları…

Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Sabahın ilk saatleriyle beraber 13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları araştırmaları başladı. Her Salı günü yeni bölümleri ile ekranlara gelen yapımlar reyting birincisi olmak için kıyasıya yarıştı. Her gün bir önceki günün Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken izledikleri yapımların reytinglerdeki başarısını değerlendirmek isteyen seyirciler, ''Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorusuna yanıt arıyor. Dün akşam Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı, Gecenin Ucunda, Baba, MasterChef Türkiye gibi yapımlar yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 13 Aralık 2022 Salı ABC, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları sıralaması…

Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

13 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dün akşam ekranlara gelen yapımlardan hangisi birinci oldu merak ediliyor. İşte, araştırma konusu olan 13 Aralık 2022 Salı reyting sonuçları şöyle;

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Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

13 ARALIK 2022 SALI REYTİNG SONUÇLARI

13 Aralık 2022 Salı akşamı yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Düne ait reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

GEÇEN HAFTANIN REYTİNG SONUÇLARI

6 Aralık 2022 Salı akşamı reyting sonuçları Total, Ab ve ABC sıralaması ise şöyle olmuştu:

Reyting sonuçları Total ve AB sıralaması açıklanıyor! 13 Aralık 2022 Salı dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL

1 - Ben Bu Cihana Sığmazam

2 - Esra Erol'da

3 - Fas İspanya 2022 Dünya Kupası Karşılaşması

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