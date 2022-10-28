Haberler Yaşam Reyting sonuçları sıralaması belli oluyor! 27 Ekim 2022 Perşembe dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Aldatmak, Camdaki Kız, Duy Beni, Gelsin Hayat Bildiği Gibi…

Giriş Tarihi: 28.10.2022 08:46 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 08:47

''Hangi dizi reyting birincisi oldu?'' sorusu, bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Dün akşam yayınlanan dizi, film ve programlar arasında en çok izlenme oranına sahip olan yapım merak konusu oldu. 27 Ekim 2022 Perşembe akşamı Atv'de Aldatmak, Kanal D'de Camdaki Kız, Star Tv'de Duy Beni, Show Tv'de Gelsin Hayat Bildiği Gibi, TRT 1'de Balkan Ninnisi, TV8'de MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekrana geldi. Bu yapımların arasından hangisi reyting birincisi oldu araştırılıyor. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Ekim 2022 Perşembe ABC, AB ve TOTAL sıralaması ile dünün reyting sonuçları…