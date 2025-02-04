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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:50 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 07:50

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...

Televizyon ekranlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 3 Şubat 2025 tarihli reyting sonuçları merakla beklenirken, Uzak Şehir, Survivor ve diğer yapımların izlenme oranları belli oluyor. Günün en çok izlenen dizisi ve programı hangisi oldu? İşte AB, Total ve ABC1 reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...

Diziler ve yarışma programları arasındaki kıyasıya rekabetin kazananı merak ediliyor. 3 Şubat 2025 reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? Survivor, Uzak Şehir ve diğer yapımların izlenme oranları nasıl şekillendi? İşte, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralaması

REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...

REYTİNG SONUÇLARI SON DAKİKA

3 Şubat reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
SON DAKİKA