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REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
Giriş Tarihi: 04.02.2025 07:50
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
07:50
REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...
Televizyon ekranlarında rekabet hız kesmeden devam ediyor. 3 Şubat 2025 tarihli reyting sonuçları merakla beklenirken, Uzak Şehir, Survivor ve diğer yapımların izlenme oranları belli oluyor. Günün en çok izlenen dizisi ve programı hangisi oldu? İşte AB, Total ve ABC1 reyting sonuçları…