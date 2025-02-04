REYTİNG SONUÇLARI BELLİ OLUYOR! Hangi yapım birinci oldu? İşte, TOTAL ve AB sıralaması ile Uzak Şehir, Survivor...

Diziler ve yarışma programları arasındaki kıyasıya rekabetin kazananı merak ediliyor. 3 Şubat 2025 reyting listesinde zirveye hangi yapım yerleşti? Survivor, Uzak Şehir ve diğer yapımların izlenme oranları nasıl şekillendi? İşte, Total, AB ve ABC1 kategorilerindeki reyting sıralaması