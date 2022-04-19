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Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?
Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:44

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Haftanın ilk günü televizyon ekranlarındaki yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş gibi dizilerin reyting sonuçları için yarışı sürüyor. Ekranların sevilen dizilerini yakından takip eden vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden bu yana dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamasını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta; Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı. Peki, 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? İşte detaylar...

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Reyting sonuçları için geri sayım başladı. İzleyenlerini ekran başına kilitleyen dizi, program ve filmler bugün ise sıralamadaki konumlarıyla merak ediliyor. Hal böyleyken ise "Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?" soruları sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Geçtiğimiz akşam ekranlarda Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş gibi yapımlar yer aldı. İşte 18 Nisan 2022 dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralama...

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Henüz geçtiğimiz güne ilişkin reyting sonuçları sıralaması belli olmadı. Gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz...

18 NİSAN 2022 PAZARTESİ TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Gelin Evi
08:00 Bu Sabah
10:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
12:00 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 Show Ana Haber
20:00 Üç Kuruş
00:15 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)
02:00 Baba
04:30 Cehennem Melekleri 2 (Yabancı Sinema)

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REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
16:45 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Recep İvedik 3(Yerli Sinema)
22:15 Recep İvedik 3 (Yerli Sinema)
00:15 Afara
02:45 M. Fatih Çıtlak İle Sahur Vakti
05:15 Yabancı Damat

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:15 Memet Özer İle Mutfakta Ramazan
13:00 En Hamarat Benim
16:00 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:30 Yasak Elma
23:45 Evlilik Hakkında Her Şey
02:15 Son Yaz
03:00 Fatih Savaş İşe Sahur Sohbetleri
04:45 Şevkat Yerimdar
06:00 Zümrüdüanka

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Pelin'in Mutfağı
18:30 Star Ana Haber
20:00 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
22:30 Öldür Beni Sevgilim (Yerli Sinema)
00:15 Aramızda Kalsın
03:00 Halil Necipoğlu İle Ramazan Bereketi
04:50 Söz

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 8'de Sağlık
08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa
11:15 Survivor All Star
13:00 Survivor Panorama
15:00 Canım Annem
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor All Star (Yeni Bölüm)
00:15 Survivor Ekstra
02:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
04:15 Emre Dorman İle Aklımdaki Sorular Ramazan
05:30 Oynat Bakalım

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

ATV YAYIN AKIŞI

06:15 Kuruluş Osman
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
19:20 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle İftar
20:00 Hakim
22:10 Hakim
00:30 Bir Zamanlar Çukurova
02:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur Özel
02:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu İle Sahur
05:25 Hz. Ömer

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