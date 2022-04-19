Haberler Yaşam REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Giriş Tarihi: 19.04.2022 08:44 Güncelleme Tarihi: 19.04.2022 08:44

REYTİNG SONUÇLARI AB TOTAL SIRALAMA: 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu?

Haftanın ilk günü televizyon ekranlarındaki yerini alan Alparslan Büyük Selçuklu, Hakim, Üç Kuruş gibi dizilerin reyting sonuçları için yarışı sürüyor. Ekranların sevilen dizilerini yakından takip eden vatandaşlar bu noktada sabah saatlerinden bu yana dünün reyting sonuçları AB ve TOTAL sıralamasını merak ediyor. Geçtiğimiz hafta; Total izleyici grubunda birinciliği Alparslan Büyük Selçuklu, ikinciliği Survivor All Star, üçüncülüğü Yasak Elma aldı. Peki, 18 Nisan 2022 Reyting sonuçları açıklandı mı, birinci hangi yapım oldu? İşte detaylar...