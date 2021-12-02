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Haberler Yaşam Dünün Reyting sonuçları (1 Aralık 2021) TOTAL - AB sıralaması || Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?
Giriş Tarihi: 02.12.2021 08:02 Güncelleme Tarihi: 02.12.2021 09:23

Dünün Reyting sonuçları (1 Aralık 2021) TOTAL - AB sıralaması || Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Ada Masalı, Dünya Hali, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabet etti. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken öte yandan konuyla ilgili olarak "Dünün reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte 1 Aralık Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması...

Reyting sonuçları TOTAL - AB sıralaması 1 Aralık 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?

Dünün reyting sonuçları sıralaması milyonların gündeminde yer almaya devam ediyor. Her gün medya gündeminin takipçileri tarafından incelenen 1 Aralık dünün reyting sonuçları sıralaması, günün en çok izlenme oranına sahip olan dizi, film ve programını belirliyor. Geçtiğimiz gün Tv'de Ada Masalı, Dünya Hali, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi yapımlar yer aldı. İşte 1 Aralık dünün reyting sonuçları ve tüm detaylar...

Reyting sonuçları TOTAL - AB sıralaması 1 Aralık 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?

Henüz geçtiğimiz günün reyting sonuçları açıklanmadı.

Dün Tv'de neler vardı?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:15 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Ölümün Kıyısında

21:45 Yarını Yok

23:45 Üç Kuruş

ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri


10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Kuruluş Osman

KANAL D YAYIN AKIŞI
06:15 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Kırık Hayatlar

13:00 Gelinim Mutfakta

15:45 Ece Üner ile Susma

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Sadakatsiz

23:45 Yargı

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Reyting sonuçları TOTAL - AB sıralaması 1 Aralık 2021 Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?

STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Sabahın Sultanı Seda Sayan

13:00 Serap Peköz ile Gerçepin Peşinde

16:00 Kiralık Aşk

18.40 Star Haber

20:00 Ada Masalı

FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün


13:00 En Hamarat Benim

16:00 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:30 Kanunsuz Topraklar

23:45 Misafir

TRT 1 YAYIN AKIŞI
09:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

10:30 Tozkoparan İskender (Altyazılı)

11:45 Gönül Dağı (Altyazılı)

14:00 Bizim Köyün Kızları

16:45 Seksenler (Altyazılı)

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema 'Görevimiz Tehlike' (Altyazılı)

22:25 Dünya Hali (Altyazılı)

23:40 Seneye Bu Zamanlar

TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım

07:15 8'de Sağlık

08:45 Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa

11:15 Masterchef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Masterchef Türkiye

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