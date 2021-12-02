Dünün Reyting sonuçları (1 Aralık 2021) TOTAL - AB sıralaması || Reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? Kuruluş mu Sadakatsiz mi?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Ada Masalı, Dünya Hali, Kanunsuz Topraklar, Kuruluş Osman ve Sadakatsiz gibi birbirinden iddialı yapımlar reyting sonuçları için kıyasıya rekabet etti. Her gün bir önceki güne ilişkin sonuçların açıklandığı bilinirken öte yandan konuyla ilgili olarak "Dünün reyting sonuçları birincisi hangi dizi oldu?" soruları yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre sıralama açıklanıyor. İşte 1 Aralık Çarşamba dünün reyting sonuçları sıralaması...