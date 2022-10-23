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Haberler Yaşam Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!
Giriş Tarihi: 23.10.2022 16:35 Güncelleme Tarihi: 23.10.2022 16:36

Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasından sonra gözler yeni Başbakan adaylarına çevrildi. Boris Johnson tekrardan İngiltere Başbakanı adayları arasında zirveyi alırken, rakipleri arasında en güçlüsü eski İngiltere Hazine Bakanı Rishi Sunak. Etnik kimliği sebebiyle sürekli tartışma konusu olan siyasetçi için Türkiye'deki vatandaşlar Rishi Sunak kimdir, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Partinin yeni lideri iki hafta içerisinde belli olacak. Peki, Rishi Sunak kimdir? Rishi Sunak nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…

Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

Rishi Sunak kimdir, aslen nereli soruları, İngiltere Başbakanı adaylığını koyduktan sonra sıklıkla aratılmaya başlandı. Liz Truss'ın istifasından sonra kimin Başbakan olacağı henüz belli değilken, Boris Johnson ve Rishi Sunak ilk isimler olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Rishi Sunak kimdir, kaç yaşında? Rishi Sunak nereli, hangi partiden? İşte detaylar…

Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

BAŞBAKANLIĞA ADAY OLDUĞUNU AÇIKLADI

Eski Maliye bakanı Rishi Sunak, Perşembe günü istifa eden Liz Truss yerine aday olduğunu açıkladı. Açıklama şu şekilde:

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Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

"﻿Birleşik Krallık büyük bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu sebeple Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmak üzere adaylığımı koyuyorum."

Parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak için 100 milletvekili desteğinin gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

RISHI SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 Mayıs 1980 doğumlu Britanyalı siyasetçidir. Şubat 2020'den beri Birleşik Krallık'ın Hazine Şansölyesidir. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yapmıştır. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir.

2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. 13 Şubat 2020 – 5 Temmuz 2022 tarihleri arasında Hazine Bakanı olarak görev aldı.

Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

Temmuz ayında İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, Başbakan Boris Johnson'ı eleştirerek istifa ettiğini açıklamıştı. Maliye Bakanı Rishi Sunak, Twitter üzerinden yayınladığı ve Boris Johnson'a yazdığı istifa mektubunda "Ülkemiz çok büyük zorluklarla karşı karşıya. Halk haklı olarak hükümetin düzgün, yetkin ve ciddi bir şekilde yürütülmesini bekliyor. Bu standartların uğrunda savaşmaya değer olduğuna inanıyorum ve bu yüzden istifa ediyorum" açıklamasını yapmıştı.

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