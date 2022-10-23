Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

İngiltere Başbakanı Liz Truss'ın istifasından sonra gözler yeni Başbakan adaylarına çevrildi. Boris Johnson tekrardan İngiltere Başbakanı adayları arasında zirveyi alırken, rakipleri arasında en güçlüsü eski İngiltere Hazine Bakanı Rishi Sunak. Etnik kimliği sebebiyle sürekli tartışma konusu olan siyasetçi için Türkiye'deki vatandaşlar Rishi Sunak kimdir, nereli gibi sorulara yanıt arıyor. Partinin yeni lideri iki hafta içerisinde belli olacak. Peki, Rishi Sunak kimdir? Rishi Sunak nereli, kaç yaşında? İşte detaylar…