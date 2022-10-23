Rishi Sunak kimdir, nereli, kaç yaşında? Rishi Sunak İngiltere Başbakanı adaylığını açıkladı!

"﻿Birleşik Krallık büyük bir ülke ancak derin bir ekonomik krizle karşı karşıyayız. Bu sebeple Muhafazakar Parti'nin lideri ve ülkenin bir sonraki başbakanı olmak üzere adaylığımı koyuyorum."

Parti lideri ve ülkenin başbakanı olmak için 100 milletvekili desteğinin gerekli olduğunu hatırlatmakta fayda var.