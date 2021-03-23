Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller duyuruldu! Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olacak mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte, iller risk durumuna göre 4 farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü de sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller…