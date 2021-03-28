Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller güncel liste! 27-28 Mart Hafta sonu Cumartesi - Pazar sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde?

Mart ayının ilk günüyle beraber uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı ve diğer birçok kısıtlamada normalleşme kararları alınmıştı. Türkiye koronavirüs risk haritası baz alınarak uygulamaya geçen normalleşme adımları sonrası İstanbul ve belirli bazı illerde Cumartesi akşam 21.00'da başlayan 27-28 Mart hafta sonu sokağa çıkma yasağı bilindiği üzere Pazartesi günü 05.00'a kadar devam edecek. Bu noktada sabah saatlerinden bu yana bugün de yüksek ve çok yüksek riskli illerde devam eden sokağa çıkma yasağı saatleri ve kısıtlama olan iller listesi vatandaşların gündemindeki yerini aldı. Öte yandan "Bugün yasak var mı, saat kaçta başlıyor ve bitiyor?" gibi sorular da yanıt arıyor. İşte İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelge ve kısıtlama olan – olmayan iller listesi…