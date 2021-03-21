Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde sokağa çıkma yasağı var soruları Pazar günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Kademeli normalleşme kapsamında haftanın her günü 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Ayrıca hafta sonu ise illerin risk durumuna göre Cumartesi ve Pazar günleri sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? İstanbul, İzmir, Ankara ve il il sokağa çıkma yasağı olan iller belli oldu.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.