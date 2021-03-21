Risk haritası ile sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Bugün sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. 1 Mart tarihiyle başlayan normalleşme süreci ile birlikte Türkiye'de iller risk durumlarına göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Bu noktada vatandaşlar, yaşadıkları illerde sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak ediyor. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere sokağa çıkma yasağı olan iller listesi…