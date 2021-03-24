Cumartesi - Pazar İl il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan şehirler listesi! Hafta sonu (27-28 Mart 2021) sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlıyor?

Normalleşme sürecinde hafta sonu ve hafta içi sokağa çıkma yasağı saatleri, kısıtlama olan ve olmayan iller gibi tüm detaylar milyonların gündemine gelmeye devam ediyor. Mart ayının son hafta sonuna doğru vatandaşlar "Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hafta içi ve Cumartesi Pazar sokağa çıkma yasağı hangi illerde var?" gibi sorulara yanıt arıyor. Bu noktada konuyla alakalı olarak atılan normalleşme kararları İçişleri Bakanlığı genelgesi ve risk haritası ile beraber kamuoyunun bilgisine sunulmuştu.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Yapılan açıklamada düşük ve orta riskli illerimizde hafta sonu gündüz saatlerinde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken bu illerde hafta içinde olduğu gibi 21.00-05.00 saatlerinde kısıtlamanın devam edeceği ifade edilmişti. Öte yandan İstanbul gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde ise Cumartesi ve Pazar günü yasaklarında gevşetilmeye gidildi bu noktada Cumartesi gündüz bu illerdeki kısıtlama kaldırıldı.