Hafta içi ve bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller listesi yayınlandı: Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hangi illerde var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere sokağa çıkma yasağı olan iller listesi…