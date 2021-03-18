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Haberler Yaşam Risk haritasına göre, sokağa çıkma yasağı olan iller açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Risk haritasına göre, olan iller açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Hafta içi ve bu hafta sonu olan iller listesi yayınlandı: Türkiye'de milyonlarca vatandaş, hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var sorularına yanıt arıyor. 1 Mart tarihi ile başlayan normalleşme süreci ile birlikte, Türkiye'de iller risk durumuna göre dört farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerimizde sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli olan illerde Pazar günü sokağa çıkma yasağı uygulamasına devam kararı alındı. Buna göre, hafta içi ve hafta sonu var? İşte İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere listesi…

Giriş Tarihi: 18.03.2021 15:03 Güncelleme Tarihi: 18.03.2021 23:41
Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Türkiye'de 1 Mart tarihinde alınan kararlarla birlikte hafta içi ve hafta sonu saatleri ve günlerinde değişikliğe gidildi. Risk durumlarına göre iller gruplara ve renklere ayrıldı. Bu noktada milyonlarca vatandaşın bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var soruları devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ

Türkiye'de 21.00 ile 05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanmaya devam ediyor.

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Sokağa çıkma yasağı olan iller risk haritası ile açıklandı! 20 - 21 Mart Ankara, İzmir ve İstanbul'da hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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