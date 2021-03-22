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Risk haritasına göre olan iller: Hafta içi ve , hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini koruyor. 1 Mart tarihinde başlayan kademeli normalleşme süreci ile birlikte, iller risk durumuna göre 4 farklı gruba ve renge ayrıldı. Düşük ve orta riskli illerde cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırılırken, Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise cumartesi günü de sokağa çıkma yasağı devam ediyor. Yaşadığı şehirde, sokağa çıkma yasağı olup olmadığını merak eden vatandaşlar, hafta içi ve , sorularına yanıt arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı olan iller…

Giriş Tarihi: 22.03.2021 19:27 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021 19:27
Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Hafta içi ve hafta sonu var mı, hangi illerde var soruları gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Türkiye'de 1 Mart tarihi itibariyle pek çok kısıtlama hafifletilmiş ve normalleşme adımları atılmıştı. Bu noktada sokağa çıkma yasağı olan iller, vatandaşların gündeminde yer alırken, iller risk durumuna göre gruplara ayrılıyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge kapsamında düşük, orta, yüksek ve çok yüksek riskli illerin sokağa çıkma yasağı saatleri belli olmuştu. İşte hafta içi hafta sonu il il sokağa çıkma yasağı olan ve olmayan iller listesi!

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre, düşük ve orta risk grubundaki illerde hafta sonu sokağa çıkma yasağı hafta içinde olduğu gibi 21.00 - 05.00 saatleri arasında uygulanacak.

BU CUMARTESİ VE PAZAR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek şekilde uygulanacak olup bu illerimizde Cumartesi günleri 05.00-21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Adana

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Adıyaman

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması, Cuma 21.00-Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00'de bitecek.

Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Afyon

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

Risk haritasına göre sokağa çıkma yasağı olan iller: Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, hangi illerde var?

Ağrı

Hafta sonu 21.00- 05.00 saatlerinde arasında uygulanacak

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