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Rize Bayram namazı saati duyuruldu! Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:19
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:19
Rize Bayram namazı saati duyuruldu! Rize’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Rize bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ilk bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, 16 Haziran 2024 Pazar günü Rize'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Rize Bayram namazı saati!