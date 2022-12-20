RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

Rize TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Bugün Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek sosyal konut kuraları ile bin 100 konut hak sahiplerini bulacak. Emekli, genci engelli gibi kategorilerde çekilecek Rize TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Canlı yayını kaçıranlar için kura çekilişi ardından 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini alacak. İşte, 2022 Rize TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle ekranı…