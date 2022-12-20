RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Takvime göre 20 Aralık bugün, sırada Rize var. Başvuruda bulunan adaylar Rize TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile Güneysu, Merkez, Kendirli gibi ilçelerde toplamda 1100 konutun sahipleri belirlenecek. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1 3+1 isim listesi için araştırmalar devam ediyor. Peki, 2022 Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Rize TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile TOKİ Rize sonuçları…