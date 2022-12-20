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Haberler Yaşam RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!
Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:23 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:23

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

TOKİ sosyal konut projesi 250 bin hak sahibi belirleme kurası il il gerçekleşmeye devam ediyor. Takvime göre 20 Aralık bugün, sırada Rize var. Başvuruda bulunan adaylar Rize TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile Güneysu, Merkez, Kendirli gibi ilçelerde toplamda 1100 konutun sahipleri belirlenecek. İlk Evim İlk İş Yerim projesi kapsamında 2+1 3+1 isim listesi için araştırmalar devam ediyor. Peki, 2022 Rize TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Rize TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı ile TOKİ Rize sonuçları…

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

Rize TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı gündemdeki yerini aldı. Bugün Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilecek sosyal konut kuraları ile bin 100 konut hak sahiplerini bulacak. Emekli, genci engelli gibi kategorilerde çekilecek Rize TOKİ kura çekimi canlı yayın ile takip edilecek. Canlı yayını kaçıranlar için kura çekilişi ardından 2+1 3+1 isim listesi sistemde yerini alacak. İşte, 2022 Rize TOKİ kura çekiliş sonuçları canlı izle ekranı…

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

TOKİ KURA ÇEKİMİ RİZE'DE GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

20 Aralık bugün TOKİ canlı yayında Rize kura çekilişi ile Yozgat sonuçları yer alıyor.

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TOKİ RİZE KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Rize TOKİ kura çekimi 20 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

3 ilçede toplam 1100 sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Rize Gençlik Merkezi Konferans Salonunda çekilecek.

Beklenen kura çekilişi saat 10.00'da canlı yayında olacak.

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

TOKİ RİZE EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

RİZE GÜNEYSU: 350 KONUT

RİZE MERKEZ: 673 KONUT

RİZE KENDİRLİ: 77 KONUT

RİZE TOKİ KURA SONUÇLARI CANLI YAYIN İZLE | 2022 Rize TOKİ kura çekimi sonuçları isim listesi 2+1 3+1 sorgulama ekranı yayında!

TOKİ RİZE KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Rize kura çekimi, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

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