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'de 3 katlı ev yandı

İkizdere'de bir evin çatı katında başlayan tüm evi sardı. Köylüler yangını yaşlı gözlerle izledi.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 26.01.2019 16:46 Güncelleme Tarihi: 26.01.2019 17:17
Rize'de 3 katlı ev yandı

İkizdere ilçesi Çarşı Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında Ferhat Hamzaoğlu isimli şahsa ait 3 katlı binanın çatı katında çıktı.

Rize'de 3 katlı ev yandı

Çıkan büyüyünce diğer katlara da sıçrayarak maddi hasara yol açtı.

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Rize'de 3 katlı ev yandı

İlk olarak mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangına daha sonra İkizdere Belediyesi ile Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve İDAK İkizdere Arama Kurtarma Ekibi müdahalede etti.

Rize'de 3 katlı ev yandı

Kontrol altına alınarak söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken maddi hasar meydana geldi.

Rize'de 3 katlı ev yandı
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Rize'de 3 katlı ev yandı
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