Rize'de kar nedeniyle yaylada mahsur kalanlar için çalışma başlatıldı

Badara Yaylası'nda yaşayan Fatma Keskin, kar yağışının gece başladığını belirterek, "Dün kar yağışı beklemiyorduk. Aniden kar başladı. Eşim ve abimle burada yaşıyoruz. Yiyecek içeceğimiz var. Yolu da ekipler açıyor. Burada kalmaya devam edeceğiz. Kışı burada geçirmek istiyoruz. Şu an bir mağduriyetimiz yok" dedi.