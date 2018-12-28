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  • Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğretmene minibüs çarptı, 1 öğretmen öldü, 1 ağır yaralandı.

İHA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 03:54 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 04:12
Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

'de yolun karşısına geçmeye çalışan iki öğretmene minibüs çarptı, 1 öğretmen öldü, 1 ağır yaralandı.

Kaza, merkez Gülbahar Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nda meydana geldi.

Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Edinilen bilgiye göre, K.E.K. yönetimindeki 53 AAG 699 plakalı panelvan tipi minibüs yolun karşısına geçmeye çalışan Anadolu Lisesi felsefe öğretmeni Nazan Koçer ile Rize Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Marife Özay'a çarptı.

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Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Felsefe öğretmeni Nazan Koçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Rize'de öğretmenlere minibüs çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Müdür Yardımcısı Marife Özay'ın ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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