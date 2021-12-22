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Haberler Yaşam Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
Giriş Tarihi: 22.12.2021 23:11 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 23:20

Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Rize'de okullar tatil mi sorusuna ilçede etkisini gösteren kar yağışı sebebiyle yanıt arıyor. Kar yağışı sebebiyle pek çok ilde okullar tatil ediliyor. Kent merkezi ve ilçelerinde dün akşamdan itibaren devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken ilgili kurumdan gelecek son dakika açıklaması bekleniyordu. Karadeniz Bölgesi'nde yer alan ilimizde eğitim gören öğrenciler ise yarınki durumu merak ediyor. Peki Rize'de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık 2021 Rize'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı uyarısı peş peşe gelirken Rize'de okullar tatil mi merak ediliyor. Valilikler tarafından bildirilen kararlara göre geçtiğimiz gün; yoğun kar yağışı nedeniyle Sinop, Zonguldak, Bartın'ın bazı ilçelerinde eğitime ara verildi. Valilik veya MEB'ten Rize'de okulların tatil edildiğine ilişkin bilgi araştırılırken detaylar geldi. Peki Rize'de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize'de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

RİZE'DE OKULLAR TATİL Mİ? 23 ARALIK 2021

23 Aralık Perşembe günü için Rize'de okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Konu ile ilgili ise resmi açıklama geldi.

Rize'de kar nedeniyle eğitime bir gün ara verildi

Rize Valiliği, il genelinde devam eden kar yağışı dolayısıyla eğitime bir gün ara verildiğini bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde başlayan kar yağışının yoğun şekilde devam ettiği vurgulanarak, "Kar yağışı neticesinde oluşabilecek don ve buzlanma nedeniyle ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli okullar ile Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm eğitim kurumlarında eğitim öğretime 23 Aralık'ta 1 gün süre ile ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

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Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı

METEOROLOJİ HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz'in kıyı kesimi ve Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Kocaeli, Yalova, Sakarya, Sivas, Bolu, Karabük ve Siirt çevreleri ile İstanbul'un Anadolu yakasının karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde Rize ve Artvin çevreleri ile Giresun'un doğu, Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve sis bekleniyor.

Rize’de okullar tatil mi? Yarın 23 Aralık Rize’de okullar tatil mi, hangi ilçelerde tatil? Valilik açıkladı
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