Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

"OYUN OYNAMAK İSTERKEN..."

Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., "Ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Ben de onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı.