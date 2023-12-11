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Rize'de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:09
Güncelleme Tarihi: 11.12.2023
14:46
Rize'de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...
Rize'de 12 yaşındaki E.B., sevdiği başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İki kolundan da yaralanan talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Vahşeti yaşayan talihsiz çocuk o anları şöyle anlattı: Kolumu kurtarmaya çalışırken...