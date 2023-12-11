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Haberler Yaşam Rize'de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 11:09 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 14:46

Rize'de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

Rize'de 12 yaşındaki E.B., sevdiği başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı. İki kolundan da yaralanan talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı. Vahşeti yaşayan talihsiz çocuk o anları şöyle anlattı: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

DHA
Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

Kan donduran olay, dün Rize'nin Güneysu İlçesi Selamet köyünde meydana geldi.

Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

Hafta sonu tatilinde evinin önünde oynayan E.B., yanına gelen başıboş köpeği beslemek istedi. E.B. evden aldığı yiyeceği verip, başını eliyle okşadığı köpeğin saldırısına uğradı.

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Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

İki kolundan yaralanan E.B., ailesi tarafından Güneysu Tenzile Erdoğan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

Buradaki ilk müdahale sonrası E.B., ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. E.B.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.

Rize’de sokak köpeği dehşeti! 12 yaşındaki çocuğa kabusu yaşattılar: Kolumu kurtarmaya çalışırken...

"OYUN OYNAMAK İSTERKEN..."
Köpekle oynadığı sırada koluna saldırdığını söyleyen E.B., "Ben köpeği besleyip, seviyordum. Daha önce böyle bir şey yapmamıştı. Herkes besliyordu. Ben de onunla oyun oynarken direkt benim kollarıma saldırdı.

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