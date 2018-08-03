Türkiye'nin en iyi haber sitesi

'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Giriş Tarihi: 03.08.2018 15:44 Güncelleme Tarihi: 03.08.2018 15:52
  • 1
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi
  • 2
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Yağışın ardından 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. 'de iki gündür aralıklarla etkisini sürdüren yağışların ardından, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Alınan bilgiye göre, AFAD ve jandarma ekipleri aralıkla yağışın devam ettiği bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.

  • 4
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, bölgelerinde bulunan binalarda hasar bulunmadığını, tek tesellilerinin can kaybı yaşanmaması olduğunu dile getirdi.

  • 5
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Şu an duruma hakim olduklarını ifade eden Balcı, DSİ ekiplerinin bölgeye yardıma geldiğini ve devletin bütün imkanlarının kullanıldığını belirterek, dün yaşanan şiddetli yağış nedeniyle tıkanan dere yatağını temizleme çalışmalarının ise sürdüğünü aktardı.

  • 6
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Balcı, "Yapabileceğimiz tek şey afet sonrası ortaya çıkan manzarayı temizlemek, en kısa sürede bu afet yaralarını sarmak." diye konuştu.

  • 7
  • 61
'deki sel felaketi böyle görüntülendi
Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

İşte 'deki sel felaketinden görüntüler...

BİZE ULAŞIN