Rize'deki sel felaketi böyle görüntülendi

Alınan bilgiye göre, AFAD ve jandarma ekipleri aralıkla yağışın devam ettiği bölgede inceleme çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalar neticesinde merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Öte yandan merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta, 112 ekiplerince alınarak hastaneye kaldırıldı.